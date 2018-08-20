Прокурор Генуи: государство отдало заботу о безопасности в частные руки

Генуя, Италия, , 12:18 — REGNUM Предыдущие правительства Италии фактически передали заботу о безопасности на объектах инфраструктуры в частные руки, сказал в интервью Corriere della Sera в понедельник, 20 августа, прокурор Генуи Франческо Коцци.

«Мне трудно это принять. Государство как будто отказалось о собственных полномочий по обеспечению безопасности», — сказал Коцци.

Если государство не хочет напрямую заниматься обеспечением безопасности на объектах инфраструктуры, то это должно делать специально уполномоченное «третье лицо», но только не сам частный концессионер, полагает прокурор.

Расследование генуэзской трагедии продолжается, но можно уже говорить об отсутствии постоянного мониторинга за состоянием объекта, отметил Коцци.

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В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

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Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. На экспертном уровне обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.