Выпускница уральского вуза стала министром образования Краснодарского края

Краснодар, , 12:12 — REGNUM Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета (ныне УрФУ) Елена Воробьевавозглавила Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем обращении заместитель главы Кубани Анна Минькова характеризовала Воробьеву как профессионального человека, умеющего достигать поставленных целей.

По ее словам, сегодня перед региональным министерством стоят масштабные задачи, поскольку на Кубани отмечается ежегодный прирост учащихся.

Добавим, до назначения Воробьева работала начальником управления общего и дошкольного образования министерства образования и науки Краснодарского края. C 2015 года — заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона.

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