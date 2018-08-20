Техдиректора «Зимней вишни» оставили под стражей

Кемерово, , 12:05 — REGNUM Техническому директору торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где весной 2018 года произошёл крупный пожар и погибли 60 человек, Георгию Соболеву продлён срок ареста. Под стражей он останется до 24 ноября. Такое решение сегодня, 20 августа, принял Центральный районный суд Кемерова.

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Кроме того, следственные органы предъявили Соболеву окончательное обвинение. Ему инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст.219 УК РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В настоящее время по уголовным делам, возбуждённым после пожара и гибели людей, в качестве фигурантов проходят 11 человек. 17 августа следователи направили в Центральный районный суд Кемерова ходатайства о продлении срока ареста пяти подозреваемым — управляющей ТРЦ Надежде Судденок, генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, техническому директору Георгию Соболеву, а также руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и работнику этой компании Александру Никитину.

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