Понедельник, 20 Августа 2018 года
12:13:33 МСК

Спор Италии и ЕС о мигрантах вышел на уровень официальных нот

Общество

Глава МИД Италии обратился к Еврокомиссии официальным путем

Рим, 20 августа 2018, 12:03 — REGNUM  Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези направил в Еврокомиссию официальную ноту с требованием вмешаться в ситуацию с кораблем Diciotti, перевозившим нелегальных мигрантов, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 20 августа.

Ранее корабль взял на борт в территориальных водах Ливии 177 мигрантов. Власти Мальты и Италии предлагают друг другу принять их. Корабль находится вблизи итальянского острова Лампедуза, однако в соответствие с решением МВД Италии в порт его не впускают.

Еврокомиссия должна вмешаться в этот вопрос, решение о мигрантах должно быть принято на общеевропейском уровне в соответствие с принципом распределения ответственности, отметил Моаверо Миланези.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини высказался еще определеннее: по его словам, либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграционный кризис в Европе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить