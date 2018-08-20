Спор Италии и ЕС о мигрантах вышел на уровень официальных нот

Рим, , 12:03 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези направил в Еврокомиссию официальную ноту с требованием вмешаться в ситуацию с кораблем Diciotti, перевозившим нелегальных мигрантов, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 20 августа.

Ранее корабль взял на борт в территориальных водах Ливии 177 мигрантов. Власти Мальты и Италии предлагают друг другу принять их. Корабль находится вблизи итальянского острова Лампедуза, однако в соответствие с решением МВД Италии в порт его не впускают.

Еврокомиссия должна вмешаться в этот вопрос, решение о мигрантах должно быть принято на общеевропейском уровне в соответствие с принципом распределения ответственности, отметил Моаверо Миланези.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини высказался еще определеннее: по его словам, либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.