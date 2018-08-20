Apple удалила из App Store в Китае тысячи приложений

Пекин, , 11:57 — REGNUM Американская корпорация Apple удалила из китайской версии магазина App Store порядка 25 тыс. приложений с азартными играми, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, ранее китайский государственный телеканал CCTV сообщал, что Apple якобы сама установила правила для приложений в своем онлайн-магазине, однако не следует им, что в итоге привело к распространению нелегальных азартных игр.

В самой Apple согласились с обвинениями, но не подтвердили, сколько именно приложений было удалено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее программу для видеозвонков и обмена сообщений Skype удалили из приложений App Store в Китае. Такое решение приняла корпорация Apple по требованию местных властей.

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