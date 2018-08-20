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В киевской обсерватории оценили труд РГУ о первом метеорологе Украины

Общество

Статья российского исследователя о выдающемся метеорологе вошла в сборник, опубликованный на Украине

Рязань, 20 августа 2018, 11:51 — REGNUM  Письмо благодарности из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского (Киев) получила директор музея И.И. Срезневского Рязанского государственного университета (РГУ) за труд о первом на Украине академике-метеорологе, сообщает 20 августа пресс-служба управления учебно-воспитательной работы вуза.

Отмечается, что руководитель музея много лет занимается поиском и сбором материалов по родословной династии Срезневских, а после обращения в российский вуз сотрудников обсерватории согласилась написать в научный сборник статью об истории жизни семьи и потомках выдающегося метеоролога.

«Многие приведенные в статье факты и сведения были для нас неизвестны. Публикация вызвала огромный интерес среди сотрудников обсерватории и станций всей гидрометеорологической службы Украины», — говорится в письме.

Добавим, опубликованная в сборнике статья заканчивается мыслью о том, что не только потомки интересуются своими предками, но и молодое поколение, стремящееся быть образованным.

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