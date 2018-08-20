Расплата за чужой долг: в Перми коллектор избил артистку театра

Пермь, , 12:24 — REGNUM В Перми коллектор напал на артистку местного театра. Как утверждает женщина, неизвестный мужчина повалил её на землю и начал наносить удары ногами и руками, сообщает ТК «РифейПермь».

Нападение произошло средь бела дня. Сначала неизвестные мужчина и женщина явились к ней домой и стали утверждать, что в квартире находится Светлана. На объяснения артистки, что такая здесь не проживает, визитёры не реагировали и гнули свою линию, заявив, что будут приходить регулярно. Мужчина представился сотрудником микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги», сообщает портал v-kurse.ru.

После того как коллектор покинул дом, испуганная женщина позвонила в полицию и вышла во двор, чтобы встретить правоохранителей. На улице женщина вновь увидела своих обидчиков и решила запечатлеть видео с ними на телефон. Реакция последовала неожиданная — женщину избили на глазах у прохожих.

Зафиксировав побои, артистка явилась в полицию. Здесь её тоже ждала неприятная неожиданность. Правоохранитель, с которым общалась пермячка, заявил, что не видит состава преступления в том, что случилось с артисткой. В результате женщина написала заявление о побоях, а о сломанном телефоне (ущербе) и угрозах участковый сказал, что писать не надо, сообщают СМИ.

Помимо полиции последовало обращение и в прокуратуру. Жертва коллекторов попыталась выяснить причину охоты на неё. Оказалось, что по адресу, указанному в интернете, МФО отсутствует. Организация съехала несколько месяцев назад, и где сейчас местонахождение МФО — неизвестно.

Стоит отметить, что у граждан периодически возникают претензии к МФО. Напомним, в Москве некоторые жители жалуются на то, что с них требуют выплатить долг, хотя они не являются клиентами МФО. «Заёмщики» узнают о «долгах» после угроз коллекторов. Граждане подозревают, что в ход идут мошеннические схемы с использованием персональных данных. По закону МФО может дать заем без присутствия гражданина, используя только его персональные данные.

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