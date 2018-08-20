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На Урале пройдёт митинг после жестокого убийства инвалида подростками

Общество

Жители Берёзовского собираются 20 августа в 18:00 около парка Победы

Берёзовский, Свердловская область, 20 августа 2018, 11:40 — REGNUM  В Свердловской области жители Берёзовского проведут митинг после жестокого убийства инвалида подростками. Также участники мероприятия намерены организовать сбор подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Митинг состоится около парка Победы в 18:00 по местному времени (16:00 по мск). Родители требуют, чтобы несовершеннолетние преступники не ушли от ответственности и понесли заслуженное наказание.

«Нужен резонанс, чтобы на произошедшее преступление обратили особое внимание», — сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщают в социальных сетях некоторые родители, они опасаются за своих детей, так как они ходят в одну школу с фигурантами уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство 20-летнего жителя Берёзовского произошло в начале августа. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в гаражном массиве недалеко от улицы Исакова.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. На данный момент задержаны четверо подростков в возрасте 14−16 лет. Один из них ранее уже был судим. Также следственные органы намерены принять профилактические меры по отношению к 13-летней девушке, которая в момент преступления находилась в одной компании с подозреваемыми (при этом она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности).

Напомним, что преступление вызвало широкий общественный резонанс. По данным местных изданий, погибший был инвалидом. В тот день компания подростков позвала его «попить пива». После того как они укрылись в гаражном массиве, группа подростков начала издеваться над 20-летним инвалидом, после чего они стали его жестоко избивать. Это фиксировала девушка на камеру смартфона, а затем выложила в социальные сети.

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Подростковая преступность
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