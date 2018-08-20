Ростовские подростки разожгли костёр на мемориале «Невинно убиенным»

Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM Ростовчане возмущены поведением подростков, гуляющих в парке Строителей, расположенном в Ленинском районе. Дети разожгли костёр на мемориале, возведённом в память о миллионах людей, погибших в ходе политических репрессий. По словам очевидцев, подростки в возрасте 13 лет и старше гуляют на территории парка каждый день и даже не знают, кому посвящён комплекс «Невинно убиенным», сообщает ИА REGNUM.

«Девочка из этой компании на памятнике разложила бумажки и начала их поджигать. Образовался костёр. В то время как рядом её друзья на памятнике же играли в карты. Я подошла, спокойно обратилась со словами, что это памятник, здесь так нельзя. Мальчик начал говорить, что он вообще не знает, кому памятник, «каким-то вшивым евреям» (на самом деле памятник жертвам репрессий), и что играть на нём в карты и поджигать — это нормально», — поделилась в социальных сетях Виктория К.

Горожанка огорчена поведением школьников, их отношением к истории. Будет ли расценена выходка подростков как акт вандализма, пока неизвестно. Вместе с тем ростовчанка надеется, что родители уделят внимание своим детям и займутся воспитанием.

Отметим, что два года назад мемориал в парке Строителей пострадал от рук вандалов. Неизвестные надругались над памятью миллионов людей, погибших в ходе политических репрессий, разрисовав стенды мемориала.

ИА REGNUM напоминает, что весной текущего года вандалы осквернили стелу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Фотоснимки, на которых видно, что памятник исписан матерными надписями, были опубликованы в социальной сети Facebook.

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