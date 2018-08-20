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Признания в колдовстве добивались полицейские в Усть-Каменогорске

Общество

Подозреваемую доставили в полицию на основании устной жалобы на приворот и порчу

Признания в колдовстве добивались полицейские в Усть-Каменогорске
Доссо Досси. Колдовство( Аллегория Геркулеса)

Усть-Каменогорск, Казахстан, 20 августа 2018, 11:33 — REGNUM  В колдовстве и наведении порчи обвинили жительницу Усть-Каменогорска Сабину Укокову, сообщила юрист Восточно-Казахстанского областного филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Асем Жапалова. На основании устной жалобы о колдовстве, поданной бывшей женой супруга Укоковой и его деловым партнером, беременную женщину продержали в полиции за закрытыми дверями более трех часов.

«Меня поразило, с каким усердием офицеры полиции взялись за дело о колдовстве. У меня сложилось впечатление, что никаких других правонарушений кроме колдовства в Усть-Каменогорске не совершается», — выразила свое возмущение Укокова.

Поданная ею жалоба в Управление собственной безопасности ДВД ВКО на неправомерные действия сотрудников отделения полиции принесла свои результаты. По итогам служебной проверки дознаватели были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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