«Четвертый не лишний»: соцсети о новом законопроекте Минпросвещения

Москва, , 11:34 — REGNUM Многодетные матери запустили в сети флешмоб #четвертый_не_лишний. Таким образом они протестуют против нового законопроекта Министерства просвещения, который запрещает приемным семьям иметь более трех детей.

Родители из многодетных семей публикуют истории усыновления детей из детдома и объясняют, почему протестуют против инициативы Минпросвещения. Так, Олеся Л. рассказала, что в её семье восемь детей. Пять из них — приёмные дети с особыми потребностями здоровья.

«Если будет принят новый закон, тысячи приёмных детей не попадут в семьи. Например, по новым условиям нам разрешили бы забрать только одного Вадима, а Нина, Кирилл, Галя и Кристина остались бы в детском доме. И кто знает, как могла сложиться их дальнейшая судьба? — пишет Олеся. — Когда пятеро из моих детей достигнут совершеннолетия, мне исполнится всего лишь 41 год. Но если я захочу усыновить хотя бы ещё одного ребёнка с инвалидностью, то мне никто не разрешит это сделать. Потому что по новым правилам будет считаться, что с меня достаточно».

Юлия Н. рассказала в своём Instagram, что всегда мечтала о дочери, но четыре раза судьба посылала ей сына. После рождения последнего у женщины обнаружили рак, из-за лечения которого Юлия лишилась возможности иметь детей. Тогда в её доме появились три приёмные дочери, у каждой из которых — сложная судьба.

«Госпожа Васильева, у меня к вам вопрос: кто из этих детей для вас лишний? В какой семье нужно вырасти, чтобы так ненавидеть детей?» — возмутилась Юлия.

Некоторые родители просто публикуют на своих страницах фотографии с закрашенными лицами детей, которых по новому законодательству они не смогли бы усыновить.

https://www.instagram.com/p/BmsVv7CHFCC/

https://www.instagram.com/p/BmrIqbwB7tX/

«Как я смогу без них, без моих детей? Без пятого, шестого… без четырнадцатого! Я их всех люблю, они все мои! Мы — семья», — отмечает Марина Юрьевна.

Напомним, Министерство просвещения подготовило законопроект, который предлагает ограничить максимальное число детей в семье усыновителя, включая родных и приёмных, до трёх. Исключения составляют братья и сёстры, а также дети, которых воспитывали вместе под опекой. Кроме того, законопроект предполагает ввести ограничение на количество одновременно усыновлённых детей. Одновременно можно будет усыновить только одного ребёнка, кроме случаев усыновления братьев и сестёр. Следующее усыновление будет возможно только через год. Вступление нового закона в силу намечено на 1 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Подготовлен законопроект, ограничивающий число приёмных детей в семье