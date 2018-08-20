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Хабаровский вуз устроил квест о русской культуре для китайских школьников

Общество

Ученики из Поднебесной сделали славянскую куклу и выучили русские слова

Хабаровск, 20 августа 2018, 11:30 — REGNUM  Квест в стиле русских народных сказок организовали сотрудники Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) для школьников из Китая, посетивших Хабаровск в рамках туристической программы, сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

«В ходе программы они познакомились с русской культурой, научились делать славянскую куклу и выучили несколько слов на русском языке», — сообщили в университете.

Отмечается, что представители вуза провели для китайских делегатов мастер-класс по русскому народному рукоделию и образовательную программу по русскому языку. Школьники также посетили Интеллектуальный центр, читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина и центр Робототехники ТОГУ.

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Российско-китайские отношения
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