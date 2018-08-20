После отзыва лицензии челябинский «Горэкоцентр» продолжит работу

Челябинск, , 11:27 — REGNUM В Челябинске лишённое лицензии на вывоз мусора муниципальное предприятие «Городской экологический центр» продолжит работу. Его могут преобразовать в казённое учреждение, заявил на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев.

Возможно, «Горэкоцентр» займётся утилизацией погибших животных и захоронением тел граждан, у которых не отыскались родственники. Подробный функционал ещё прорабатывается.

Напомним, на прошедшей неделе суд лишил предприятие лицензии на размещение отходов. «Горэкоцентр» свозил бытовой мусор на челябинскую свалку. Теперь это запрещено — свалка официально закрыта.

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