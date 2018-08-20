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Ростовские спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Общество

Жара не планирует покидать регион

Ростовские спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности
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Пожар в лесу

Ростов-на-Дону, 20 августа 2018, 11:12 — REGNUM  Несмотря на прохладные ночи, жара не планирует покидать Ростовскую область. Региональное управление МЧС предупредило жителей Дона о чрезвычайной пожароопасности в ближайшие три дня — с 21 по 23 августа, сообщает ИА REGNUM.

Синоптики информируют о том, что на территории Донского региона, включая областной центр, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Менее жаркая погода ожидается в Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском и Советском районах, где прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса.

Жителей Ростовской области спасатели призывают к бдительности и соблюдению всех необходимых правил пожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа в Ростовской области был продлён запрет на посещение лесов. Таким образом экологи пытаются защитить зелёные насаждения от пожаров. Запрет продлевается в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области леса защищают от пожаров

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Жара, засуха
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