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Старейший почетный житель Петербурга умер вскоре после своего 95-летия

Общество

В годы войны альпинист Михаил Бобров маскировал от врага городские доминанты

Санкт-Петербург, 20 августа 2018, 11:21 — REGNUM  В Санкт-Петербурге скончался почетный житель города, спортсмен-альпинист Михаил Бобров. 11 августа ему исполнилось 95 лет. Бобров был одним из тех, кто участвовал в маскировке архитектурных доминант города на Неве от вражеских бомбежек и обстрелов в годы Великой Отечественной войны.

О смерти Михаила Боброва сообщило 20 августа издание Смольного «Петербургский дневник». Родственники заслуженного тренера уточнили, что причиной смерти стал рак.

Накануне недавнего юбилея Михаила Боброва в Президентской библиотеке началась выставка, посвященная почетному гражданину. В экспозиции представлены фотографии из личного архива знаменитого петербуржца. Выставка продлится до 8 сентября.

Михаил Бобров родился 11 августа 1923 года. В годы блокады он, как военный альпинист, укрывал маскировочной сеткой высотные доминанты города: Исаакиевский, Петропавловский, Никольский соборы, Адмиралтейство, Инженерный замок.

После войны Михаил Бобров работал в военном институте физкультуры, стал автором более сотни научных работ.

Михаила Боброва ценили как талантливого тренера, который внес большой вклад в развитие отечественного спорта, популяризацию здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи.

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