Оренбуржец отсудил компенсацию за дискомфортное соседство с моргом

Кувандык, Оренбургская область, , 11:01 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области местный житель пожаловался в суд на своего соседа, из-за которого испытывал дискомфорт. В полутора метрах от участка истца находится морг. Истец просил взыскать с горбольницы компенсацию морального вреда, а также обустроить забор и устранить препятствия в пользовании земельным участком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кувандыкском горсуде.

Выяснилось, что при очень близком соседстве здания патологоанатомического отделения горбольницы с приусадебным участком истца отсутствовал сплошной забор. Мужчина часто становился свидетелем неизбежного момента в жизни любого человека. Истец постоянно видел гробы, слышал крики и плач людей.

Кроме того, рядом с межой расположены переливные ямы системы канализации здания, стоки из которых натекли на его земельный участок, и затопили насаждения. От канализационных стоков и вытяжки воздушной вентиляции здания морга распространялся смрад и заражался земельный участок.

Представители горбольницы признали иск в части требований о возведении забора, не позволяющего просматривать здание патологоанатомического отделения, а также приведения системы канализации в надлежащее состояние.

В ходе рассмотрения дела в судебном порядке ответчик отреагировал на ряд претензий: возвел забор, смонтировал воздушную вентиляцию. Однако суд пришёл к выводу, что горбольница все же нарушила право жителя Кувандыка на благоприятную среду, и взыскал 35 тыс. рублей в пользу истца.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде, на решение суда первой инстанции последовала апелляция. Однако она оставлена без удовлетворения.