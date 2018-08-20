Понедельник, 20 Августа 2018 года
12:16:24 МСК

Настя Рыбка и Алекс Лесли не признались в организации «секс-тренинга»

Общество

Остальные фигуранты дела также не признали себя виновными в организации незаконного мероприятия

Паттайя, Таиланд, 20 августа 2018, 10:52 — REGNUM  Задержанные в Таиланде по подозрению в организации оказания услуг сексуального характера Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли), и еще шестеро граждан РФ и Белоруссии отказались признать обвинения в организации незаконного «секс-тренинга». Об этом фигуранты дела рассказали в суде Паттайи.

«Я буду доказывать, что наш тренинг был просто тренингом, что он не нарушал закон, и что намерения нарушить таиландское законодательство у нас не было», — цитирует слова Лесли РИА Новости.

Отмечается, что все остальные фигуранты дела также не признали себя виновными в организации незаконного мероприятия, а заявили, что были лишь слушателями и участниками «тренинга».

Читайте также: Дело против Рыбки и Лесли: обвинения предъявлены, подозреваемые арестованы

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Усть-Лабинский суд Краснодарского края рассмотрел иск бизнесмена Олега Дерипаски к Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) о защите неприкосновенности частной жизни. По словам адвоката предпринимателя, суд обязал ответчиков выплатить Дерипаске 1 млн рублей (по 500 тыс. каждый) в качестве компенсации морального вреда.

Читайте также: Дерипаска отсудил 1 млн рублей у Алекса Лесли и Насти Рыбки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить