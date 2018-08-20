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В Томске нашли шесть источников неприятного запаха

Общество

Общественники направят заявления в контрольно-надзорные органы

Томск, 20 августа 2018, 10:34 — REGNUM  Общественная комиссия во главе с членом регионального штаба ОНФ в Томской области экологом Сергеем Жабиным обследовала и подтвердила наличие шести источников неприятного запаха в Томске, сообщает 20 августа пресс-служба «Сибирской аграрной группы».

Свое внимание комиссия уделила сточным канавам вдоль дороги на Черемошниках, озерам с мутной водой в районе «Томскнефтехима», коллектору на улице Клюева, территории томского тепличного комбината и другим местам.

«ГОСЫ (городские очистные сооружения — прим. ИА REGNUM ) — это то место, куда стекается все, что город сливает в канализацию. И они не видели ремонта уже много лет», — оценил Жабин состояние инфраструктуры.

Отмечается, что полученная в ходе рейда информация поступит на рассмотрение контрольно-надзорных органов в виде официальных заявлений. Ранее, напомним, «Сибирская аграрная группа» стала инициатором городского проекта «Найди источник запаха» и объявила награду за найденные источники зловония.

Читайте ранее в этом сюжете: Томская компания объявила награду за найденные источники зловония

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Экологические проблемы крупных городов
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