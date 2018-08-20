Губернатор Джакарты направил 212 тонн гуманитарной помощи на остров Ломбок

Джакарта, , 10:09 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан в сотрудничестве с гуманитарной организацией Aksi Cepat Tanggap отправил 20 грузовиков с 212 тоннами гуманитарной помощи на остров Ломбок, где произошло новое землетрясение, сообщает Antaranews.

Губернатор заявил, что «народ Джакарты мысленно с жителями острова Ломбок».

«Вся страна молится за жителей острова, но гораздо важнее реальная помощь на местах», — добавил Анис Басведан.

Всего 20 грузовиков, наполненных 212 тоннами гуманитарной помощи (матрасы, вода, продукты питания), отправились на остров Ломбок. Дорога займет три дня.

Напомним, несколько землетрясений, включая толчок магнитудой 6,9, снова потрясли индонезийский туристический остров Ломбок.

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