Красноярские школьники отказываются учиться в классах «Г» и «Ж»

Красноярск, , 10:02 — REGNUM Школы города Красноярска отказываются от традиционного наименования классов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 августа, в мэрии Красноярска, педагоги и родители считают присвоение литер по алфавиту антитрендом. От литер с «неприятными ассоциациями» в школах отказываются.

Например, в школе № 153 дети и учителя категорически отказались быть в классе «Ж». А к традиционным «А», «Б», «В» добавились классы «Я», «Ф», «К», «З», «О», «У». В гимназии №4 классы начинаются с первой буквы фамилии учителя, здесь есть классы «Ц» и «Э».

В лицее №11 отказались от буквы «Г», так как родители не захотели записывать детей в «неблагозвучный» класс, решив, что будет комплектоваться класс «Э». Какие положительные ассоциации вызывает эта буква, не уточняется.

В некоторых учреждениях литеры присваиваются исходя из специфики обучения. Например, в школе №12 есть регби-класс «Р». А спортивные классы в школах №91 и 108 называют «С». В школе №22 есть класс «З» (от слова здоровье), где учатся дети с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжается формирование первых классов, которое продлится до конца августа 2018 года. В школы края планируют принять более 38 тысяч первоклассников. В Красноярске в сентябре за парты сядут порядка 110 тысяч детей, в том числе около 14 тысяч первоклассников.

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