В Израиле скончался леворадикальный политик Ури Авнери

Тель-Авив, , 10:01 — REGNUM Израильский публицист и политик Ури Авнери скончался в Тель-Авиве, передает немецкий телеканал N-TV 20 августа.

Авнери скончался в возрасте 94 лет в больнице Ихилов от последствий пережитого в начале месяца инсульта. Информацию подтвердил пресс-секретарь больницы.

Ури Авнери придерживался антисионистских взглядов и боролся за мир на Ближнем Востоке. В 1992 году он создал леворадикальную организацию Гуш Шалом, которая выступала за мир между Израилем и арабскими странами и создание Палестинского государства.