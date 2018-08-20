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В Израиле скончался леворадикальный политик Ури Авнери

Общество

Свою жизнь известный антисионист посвятил борьбе за мир на Ближнем Востоке

Тель-Авив, 20 августа 2018, 10:01 — REGNUM  Израильский публицист и политик Ури Авнери скончался в Тель-Авиве, передает немецкий телеканал N-TV 20 августа.

Авнери скончался в возрасте 94 лет в больнице Ихилов от последствий пережитого в начале месяца инсульта. Информацию подтвердил пресс-секретарь больницы.

Ури Авнери придерживался антисионистских взглядов и боролся за мир на Ближнем Востоке. В 1992 году он создал леворадикальную организацию Гуш Шалом, которая выступала за мир между Израилем и арабскими странами и создание Палестинского государства.

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Кончины крупных политиков
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