Журналист ИА REGNUM из Чебоксар – лауреат конкурса «Общественное признание»

Чебоксары, , 09:45 — REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM Наталия Николаева стала лауреатом чебоксарского конкурса на присуждение премии «Общественное признание — 2018». Церемония награждения прошла на Красной площади в рамках празднования Дня города Чебоксары.

Конкурс «Общественное признание» проводится десять лет по десяти номинациям, одна из которых посвящена журналистам. В номинации «Я пишу и снимаю о городе» третье место присуждено шеф-редактору информационного агентства REGNUM в Чебоксарах Наталии Николаевой. Первое место заняла шеф-редактор отдела радиовещания ГТРК «Чувашия» Екатерина Степанова, второе место за продвижение туристического портала получил Павел Тарелкин.

«Общественное признание» — это не просто конкурс. Это народная премия за добрые дела, поступки, за активное участие в жизни города, за стремление сделать свой город лучше, внести свой вклад в его историю», — отметил на церемонии награждения вице-спикер городского собрания депутатов Чебоксар Виктор Горбунов.

Напомним, в этом году чувашской столице исполнилось 549 лет.