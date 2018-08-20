Японский «ученый» вырезал половые органы у здоровых людей

Анатолий Кошкин, , 09:19 — REGNUM

Интернет-портал ИноСМИ сообщает о ставших известными фактах бесчеловечных опытов японского врача-генетика над живыми китайскими военнопленными. Об этом в 73-ю годовщину объявления императором Японии Хирохито о согласии капитулировать поведало китайское издание «Гуаньча». По сведениям японского агентства «Киодо», «профессор отделения естественных наук бывшего Императорского университета Хоккайдо (сейчас — Университет Хоккайдо) использовал для изучения хромосом яички китайцев, взятых в плен японскими захватчиками на северо-востоке Китая. По мнению экспертов, подобные действия могут считаться нарушением принципов гуманизма. Ныне покойный профессор Сяо Сюнхань занимался исследованиями в области генетики. Из источников Хоккайдо стало известно, что после ухода на пенсию он, по сути, стал первым генетиком страны, возглавив Национальный институт генетики, расположенный в Сидзуока».

При переводе ИноСМИ неверно перевел имя и фамилию профессора-изверга, прочитав иероглифы по-китайски. Поэтому получилось, что жесткие эксперименты этот с позволения сказать «ученый» проводил чуть ли не над соотечественниками. А его подлинное японское имя российскому читателю осталось неизвестным.

О том, что в течение длительного времени японские военные медики и вольнонаемные участвовали в преступных опытах над живыми людьми, общеизвестно. Достаточно прочитать литературу о расположенных в оккупированной японцами Маньчжурии в составе Квантунской армии (группа армий) Центрах бактериологической войны «Отряде № 731» и «Отряде № 100». Гораздо реже появляются сведения о тех «исследователях», которые использовали военнопленных для опытов в университетах и лабораториях в самой Японии.

На это обращает внимание издание, отмечая, что «научные сотрудники Университета Хоккайдо уже проводили опыты на людях, в Императорском медицинском институте Кюсю хирургические операции проводились над живыми американскими военнопленными. Раньше об этих случаях не было широко известно».

Опубликованы и выдержки из доклада выше упомянутого «ученого», сделанного им в 1939 году в японском министерстве здравоохранения и благосостояния. Они хранятся в библиотеке Университета Хоккайдо. Из этих материалов, как указывает издание, следует, что «органы для исследования удалялись у людей без их на то согласия».

В стенографии доклада говорится, что таким образом «Сяо Сюнхань» пытался определить количество мужских хромосом. Брать же материал для исследования у уже умершего человека было неэффективно, гораздо лучше подходили органы живых молодых людей. Как он сам говорил, «этим разбойникам (участникам сопротивления японским захватчикам) все равно было суждено умереть».

В публикации рассказывается и о других случаях изъятия половых органов у захваченных китайцев в возрасте 35−40 лет. Однако представитель нынешнего Университета Хоккайдо, как это почти всегда бывает в Японии в подобных случаях, отказался от комментариев, заявив, что он «ничего не знает об этом исследовании».

Профессор истории науки Университета Канагава «Чанши Цзинъи» (имя и фамилия также переведены неверно — А.К.) сказал, что, «скорее всего, данный поступок был вызван неприязнью к китайскому народу и желанием поскорее получить результат исследования. Исходя из того, что способ добычи материала так и не был обнародован, сам профессор понимал, что его действия являются недопустимыми».

Особое внимание в публикации обращается на то, что проведением опытов над живыми людьми и использованием бактериологического оружия на территории Китая занимались не только военнослужащие — военные врачи и фельдшеры, но и университетские ученые, многие из которых в послевоенной Японии стали авторитетными учеными и врачами. В статье указывается, что «японская армия тогда была тесно связана с университетами, она оплачивала им все расходы на исследования, а они, в свою очередь, готовили для армии специалистов. По неуточненным данным, в 40-х годах ХХ века высшие учебные заведения Японии предоставляли армии около 100 научных работников ежегодно. Такие ученых в «Отряде № 731» называли «механиками». По статусу, как и военные врачи, приравнивавшиеся к генералам и старшим офицерам, они были главной силой в биологической войне против Китая», — отмечает китайское издание.