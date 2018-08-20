Тайфун «Румбия» обрушился на северо-восток Китая, идет эвакуация жителей

Далянь, Китай, , 08:57 — REGNUM Тайфун «Румбия» принес сильнейшие дожди в город Далянь на северо-востоке Китая, вынудив местные власти эвакуировать порядка 14 573 местных жителей в безопасные районы, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Проливные дожди обрушились на город 19 августа, сообщили в местном метеоцентре. В городских районах интенсивность осадков достигала 50−70 мм за 90 минут. В городских учебных заведениях прекращены занятия, ученикам рекомендовано оставаться дома. Почти 2 тыс. человек спасателей находятся наготове, ожидая возможных природных катаклизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами тайфуна «Румбия» на востоке Китая уже стали девять человек, еще 18 получили ранения. Особенно сильно были задеты провинции Цзянсу, Аньхой и Хэнань.

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