Бразильцы сожгли лагерь венесуэльских беженцев в штате Рорайма

Боа-Виста, Бразилия, , 08:53 — REGNUM Группа жителей бразильского штата Рорайма атаковала лагерь венесуэльских беженцев в приграничном районе, пишет газета ABC 20 августа.

Инцидент произошел после того, как четыре гражданина Венесуэлы ограбили и избили бразильского торговца в его доме. В ответ местные жители напали на палаточный лагерь беженцев, сожгли палатки и личные вещи. В итоге более тысячи венесуэльцев были вынуждены вернуться обратно на территорию Венесуэлы, спасаясь от преследования.

Бегущие от тяжелого экономического кризиса на родине венесуэльцы вызвали антипатию со стороны среднего класса штата Рорайма. Губернатор штата Суэли Кампос требует от центрального правительства закрыть границу для въезда беженцев из Венесуэлы.

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