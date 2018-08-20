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Более 53 тыс. человек прошли бесплатную процедуру онкоскрининга в Москве

Общество

Первые 14 тыс. человек уже получили результаты бесплатного обследования

Москва, 20 августа 2018, 08:48 — REGNUM  С 7 июля 2018 года бесплатную процедуру ранней диагностики рака в Москве прошли уже более 53 тыс. человек, сообщается 20 августа на официальном сайте столичной администрации.

Отмечается, что из них 43 тыс. — женщины и более 10 тыс. — мужчины. При этом первые 14 тыс. человек уже получили результаты бесплатного обследования. Те пациенты, у которых выявлены отклонения от нормы, проходят дополнительные обследования и при выявлении онкологического заболевания направляются на лечение.

Пройти бесплатное обследование может каждый житель столицы по субботам с 08:00 утра во всех городских поликлиниках, вся процедура занимает не более 30 минут, добавили в столичной мэрии. Второй этап программы продлится до конца сентября.

Напомним, проект «Я выбираю здоровое будущее» впервые был запущен в марте 2018 года в Москве. За два дня, 17−18 марта, бесплатный онкоскрининг в десяти столичных поликлиниках прошли 16 тыс. человек. В результате у 3361 мужчины в 47 случаях был выявлен рак предстательной железы, из них у 39 человек — на начальной стадии.

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