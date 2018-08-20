Москва вернулась в Средневековье

Москва, , 13:50 — REGNUM В Москве проходит фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», в рамках которого состоялся день средневековой культуры. Фотокорреспондент ИА REGNUM запечатлел рыцарский турнир и познакомился с русскими дружинниками.

На минувших выходных жители и гости столицы попали в мир средневекового турнира и познакомились с историей военного искусства. На Пушкинской площади состоялась реконструкция рыцарских поединков по историческим источникам. В них приняли участие рыцари, одетые в европейские доспехи 14−16 веков и использовавшие клинковое и древковое оружие.

Помимо показательных выступлений, в центре столицы прошли и профессиональные поединки по средневековым боям по правилам лиги WMFC. От классического фехтования с мечом и щитом они отличаются тем, что бойцы могут бороться. Оценивают не только удары мечом, но также руками, ногами и даже краем щита. Самые решительные зрители могли не просто наблюдать за турниром, но и принять участие в учебном бою с настоящим рыцарем в доспехах или спортивном защитном снаряжении.

Из Европы — в древнерусское государство IX—X веков, каким оно было описано в «Повести временных лет». На Чистопрудном бульваре развернулся средневековый походный лагерь, ремесленные мастерские и торговые ряды. Полноценное погружение в прошлое обеспечили достоверные костюмы, декорации и реквизит. Все желающие могли самостоятельно освоить древние ремесла и фотографироваться в доспехах. Кроме того, гостям фестиваля предлагали принять участие в игре «Призвание в дружину». Между тем дружинники оказались не из робкого десятка — они взаимодействовали с представителями разных эпох и даже организовали атаку на чучело мамонта.

Напомним, фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве с 10 по 22 августа на тридцати площадках. Реконструкторы из 21 страны воссоздают различные эпохи: от каменного века до середины XX века. В этом году мероприятие проходит уже в восьмой раз. В Москве его организовывают с 2017 года. География участников фестиваля ежегодно расширяется — сейчас это самый масштабный городской фестиваль истории во всей Европе.

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