Томский госуниверситет поддержит создание фильма о советском дизайне

Томск, , 08:34 — REGNUM Томский государственный университет (ТГУ) обеспечит информационную поддержку проекту, в рамках которого снимается цикл документальных фильмов «Техническая эстетика» о советском промышленном дизайне, сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

Заместитель директора Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования ТГУ Мила Аксёненко пояснила, что идея сотрудничества с авторами проекта, а и с руководством фонда «Возрождение», который занимается созданием второй картины цикла, появилась ввиду того, что фильмы «Техническая эстетика» могут помочь студентам университета «создать что-то новое».

«Советский дизайн был очень качественным, и многие разработки, сделанные в СССР, потом использовались за рубежом. Сейчас также нужно использовать лучшие практики, которые были разработаны в советское время», — пояснила Аксёненко.

Предполагается, что работа над вторым фильмом цикла «Техническая эстетика» будет завершена декабре текущего года, после чего в Санкт-Петербурге состоится его премьера. Вторым городом, где будет представлен этот фильм, станет Томск. Показ пройдет на одной из площадок ТГУ.

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