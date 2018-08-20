В российских общежитиях для студентов предложили ввести «утреннюю побудку»

Москва, , 08:32 — REGNUM Принятый Росстандартом новый ГОСТ устанавливает требования к условиям проживания студентов в общежитиях, сообщают 20 августа «Известия» со ссылкой на документ.

Так, общежитиям предлагают ввести услугу «утренней побудки» — студентов будут будить по утрам по их желанию. Также стандарт рекомендует убирать коридоры и санулзы не реже одного раза в день, а менять постельное белье — раз в неделю.

Кроме того, комнаты в общежитиях должны быть рассчитаны на не более четырех человек, а на 10 студентов должен приходиться как минимум один санузел. При этом санузлы рекомендуется делать отдельные для мужчин и женщин.

Учащимся также рекомендуется выдавать утюги, фены и гладильные доски. Отмечается, что документ вступит в силу 1 марта следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме приняли законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг по написанию выпускных и аттестационных работ. Такая реклама, в том числе в СМИ, по мнению авторов, оказывает негативный эффект на качество подготовки студентов, а также на результаты оценки научной квалификации.

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