В Германии пройдет семинар для преподавателей медицинских вузов России

Пермь, , 08:20 — REGNUM Пермский государственный медицинский университет им. Е. А. Вагнера (ПГМУ) планирует провести в Германии семинар по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, в которых организовано обучение иностранных студентов, сообщает 20 августа пресс-служба университета.

В сообщении говорится, что на мероприятии преподавателей познакомят с новейшими методиками обучения иностранных учащихся в медицинских вузах России и других стран, особенностями социо-культурной адаптации и состоянием их здоровья. Кроме того, организаторы намерены создать возможности для установления долгосрочных отношений российских и зарубежных специалистов.

«Школа-семинар состоится с 7 по 13 апреля 2019 г. в г. Целле (земля Нижняя Саксония) на базе Немецкой Академии Менеджмента (DMAN). В проекте также участвует Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», — говорится в сообщении.

Предполагается, что семинар пройдет в форме очного этапа — в Германии в 2019 году и в ПГМУ — в 2020 году ‑ и заочного — в форме вебинаров. По окончании обучения слушателям будет выдан документ государственного образца о повышении квалификации по педагогике в объеме 72 часов.