Спецгруз для онкодиспансера Перми приходится возить через Екатеринбург

Пермь, , 08:11 — REGNUM Специальный груз для пермского онкодиспансера вынуждены доставлять окольными путями, поскольку прямая доставка по маршруту Москва — Пермь невозможна. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае, причина в отсутствии лицензии.

Расходные материалы для проведения специальных исследований на радиологическом оборудовании приобретают в Москве, а доставлять в Пермь вынуждены через аэропорт и транспортную компанию Екатеринбурга: там есть соответствующие лицензии. У пермского аэропорта отсутствует лицензия на хранение и доставку таких растворов.

Ещё одной проблемой является отсутствие лицензированной транспортной компании, которая доставляла бы специальные растворы для радиологического оборудования из местного аэропорта. Поскольку машина для перевозки расходных материалов, предназначенных для радиологического оборудования, не может быть использована для доставки никаких других грузов, то частные компании не видят в покупке такого транспорта коммерческого интереса.

Проблему отсутствия лицензий у аэропорта и транспортных компаний врачи Пермского краевого онкологического диспансера подняли во время визита омбудсмена, представителей минздрава и общественников в медучреждние. Главврач подчеркнул, что губернатор уже давал распоряжения на этот счет, однако пока проблема так и не решена.

Добавим, в Прикамье отмечена тенденция снижения онкозаболеваемости. В 2017 году зарегистрировано 9911 случаев, что на 0,7% меньше по сравнению с 2016 годом. На 100 тыс. населения приходится 376,5 случаев. В Российской Федерации заболеваемость составила в 2016 году 408,6 на 100 тысяч населения.

Смертность от новообразований в Пермском крае в 2017 году составила 193,3 на 100 тысяч населения, что ниже показателя 2016 года на 1,3%. Всего умерло от злокачественных новообразований 4985 человек, в том числе 525 не состояли на учёте.

В 2018 году в планах региона открытие семи межрайонных онкоцентров: в Кунгуре, Краснокамске, Чайковском, Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске