В Центральной Америке идет подготовка к созданию таможенного союза

Тегусигальпа, , 08:05 — REGNUM Лидеры стран Северного треугольника Центральной Америки проведут саммит, посвященный созданию таможенного союза, сообщает агентство Prensa Latina.

20 августа президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес встретится со своими коллегами из Сальвадора и Гватемалы Сальвадором Санчесом Сереном и Джимми Моралесом в приграничном пункте Эль-Коринто. Во время саммита будет оценен процесс подготовки стран к вступлению в таможенный союз.

Планируется, что направленный на развитие региональной торговли таможенный союз вступит в силу в декабре этого года. В этих трех странах сосредоточено 69% коммерческой деятельности Центральной Америки.

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