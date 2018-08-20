Понедельник, 20 Августа 2018 года
09:10:05 МСК

В Центральной Америке идет подготовка к созданию таможенного союза

Общество

Лидеры Сальвадора, Гондураса и Гватемалы проведут посвященную этой теме встречу

Тегусигальпа, 20 августа 2018, 08:05 — REGNUM  Лидеры стран Северного треугольника Центральной Америки проведут саммит, посвященный созданию таможенного союза, сообщает агентство Prensa Latina.

20 августа президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес встретится со своими коллегами из Сальвадора и Гватемалы Сальвадором Санчесом Сереном и Джимми Моралесом в приграничном пункте Эль-Коринто. Во время саммита будет оценен процесс подготовки стран к вступлению в таможенный союз.

Планируется, что направленный на развитие региональной торговли таможенный союз вступит в силу в декабре этого года. В этих трех странах сосредоточено 69% коммерческой деятельности Центральной Америки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гондурасе подходит к концу строительство трансокеанской магистрали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Центральная Америка и Карибский бассейн
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить