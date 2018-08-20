Екатеринбург на пороге 300-летия: чего удалось достичь и что впереди

Александр Комаров, , 09:10 — REGNUM

Екатеринбург отметил своё 295-летие. Всего ничего осталось до круглой даты — 300 лет с года основания города. Подготовка к юбилею уже началась. Указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга подписал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

С момента последнего юбилея город серьёзно преобразился. Большое внимание руководства Свердловской области к Екатеринбургу и лоббирование интересов столицы Урала на уровне руководства страны вывели его за пять лет на качественно новый этап развития. Сегодня это крупнейший в стране деловой, инновационный, культурный, спортивный центр. За последние пять лет здесь прошли крупные международные мероприятия, крупнейшие из которых саммиты «Россия — ЕС» и «Россия — Казахстан». Традиционной стала ежегодная международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

Миллиарды рублей — в развитие города

В июне 2018 года столица Урала стала место проведения матчей группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В Екатеринбург приехали более 100 тыс. гостей. Фан-зона Екатеринбурга, специально созданная на территории ЦПКиО им. Маяковского, приняла более 150 тыс. болельщиков. А в июле Екатеринбург посетил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который вместе с сотней тысяч паломников из России и из-за рубежа принял участие в Царских днях в память о семье последнего российского императора. Прошли на высоком уровне выставка ИННОПРОМ и Пятое Российско-Китайское ЭКСПО. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев убеждён: по насыщенности событиями, визитам высоких гостей, количеству иностранных делегаций, деловых миссий, болельщиков и паломников, по тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и Свердловской области, — это был рекордный период.

«Свердловская область гордится сильной столицей. Екатеринбург задает тон региональным проектам, привлекает инвесторов и туристов. Понимая значимую роль Екатеринбурга в социально-экономическом развитии региона, правительство Свердловской области создает условия для того, чтобы город становился еще более красивым, благоустроенным, комфортным, чтобы росла и ширилась его слава», — отметил глава региона.

Особый статус означает и высокие требования к качеству городской среды, развитию транспортной инфраструктуры, чистоте и обустройству дворов, безопасности. Тем более что сейчас Екатеринбург борется за то, чтобы принять в 2025 году Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО». Развитие города — одно из приоритетных направлений программы «Пятилетка развития» Свердловской области. За минувшую «пятилетку» при поддержке региона Екатеринбург совершил серьёзный рывок в решении этих задач. Только в 2017 году Екатеринбургу на развитие инфраструктуры, строительство социальных объектов и благоустройство из областного бюджета было выделено более 21 млрд рублей. На 2013−2018 годы пришлась активная фаза реализации проекта комплексного освоения территории «Академический» на юго-западе Екатеринбурга. Это уникальный по масштабам проект гражданского строительства в России и до сих пор самый крупный градостроительный проект в Европе.

Кроме того, за минувшие пять лет в Екатеринбурге с участием средств областного бюджета были построены, отреставрированы и введены в эксплуатацию десятки социально значимых учреждений. Вернуть в систему дошкольного образования и отремонтировать удалось около 60 детских садов. В сфере здравоохранения важно отметить лабораторный корпус Клинико-диагностического центра, комплекс зданий Противотуберкулезного диспансера. Крупнейшим проектом стало строительство комплекса зданий Территориального центра медицины катастроф, на которое было направлено из регионального бюджета 300,5 млн рублей. Десятки учреждений здравоохранения Екатеринбурга оснащены новым современным оборудованием. На эти цели областные власти выделили с 2013 года более 513 млн рублей. Были закуплены компьютерные томографы и магнитно-резонансные томографы для детской городской больницы №9, для горбольниц №40, №1, №24, №7. И это далеко не всё!

Для обеспечения безопасности в Екатеринбурге был проведен на средства областного бюджета капитальный ремонт и техническое оснащение здания для центра обработки вызовов системы-112. Затраты на эти цели составили около 53 млн рублей. Особое внимание в 2013—2018 годах руководством Свердловской области было уделено созданию спортивной инфраструктуры в Екатеринбурге. Большую роль здесь сыграла не только подготовка города к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, но и установка губернатора Евгения Куйвашева — приобщать уральцев к занятиям физкультурой и спортом, повсеместно строить для них доступные и современные комплексы, площадки и залы. Список объектов, введённых в Екатеринбурге с 2013 по 2018 год, насчитывает два десятка сооружений. На них был направлен почти 1 млрд рублей. Всего же за пять лет в рамках подготовки к ЧМ-2018 в развитие уральской столицы был вложен объём средств, равный годовому бюджету города.

На территории Екатеринбурга реализован уникальный проект — построен технопарк высоких технологий «Университетский», на создание которого из областной казны был направлен почти 1 млрд рублей. Региональные власти оказали поддержку при реализации ещё ряда промышленных проектов, в числе которых — создание собственного производства полипропиленовой нити на предприятии «Зартекс», модернизация ткацкого производства концерна «Уральский текстиль» и другие.

Под контролем областных властей и лично губернатора Евгения Куйвашева — привлечение частных инвестиций в развитие Екатеринбурга, создание условий для бизнеса. Благодаря этой работе за пять лет в уральской столице проведено техперевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования на Уральском оптико-механическом заводе, построен самолетный ангар «Уральских авиалиний», на Уральском дизель-моторном заводе реализован проект создания дизельных двигателей нового поколения.

За минувшие пять лет, совпавшие со временем подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, улично-дорожная сеть вокруг стадиона «Екатеринбург Арена» была преобразована коренным образом. Здесь были реконструированы проспект Ленина, улицы Татищева и Репина, переулок Пестеревский, заменены тротуары и полностью приведена в порядок прилагающая территория. Екатеринбуржцам из центра города теперь проще добраться до ВИЗа, заторы существенно сократились, движение по этому участку стало более простым и понятным. Комфортнее и безопаснее стало и пешеходам.

Список можно продолжать и продолжать. Это и автотранспортная инфраструктура, и пищевая промышленность, и энергетика, и комфортная городская среда — ремонт тротуаров в Основинском парке, благоустройство Литературного квартала. По поручению губернатора реализуется проект по благоустройству Шарташского лесопарка. Кроме того, на 232,6 млн рублей была обустроена территория в районе стадиона «Екатеринбург Арена», где появился пешеходный Спортивный бульвар. И многое другое. Работа по улучшению городского пространства не прекращается. Её темпы с каждым годом лишь нарастают.

Город устремлён в будущее

Для развития Екатеринбурга сделано уже много, очень много. Но за предшествующие пять лет работы предстоит тоже немало. Областными и местными властями определены конкретные проекты, которые будут воплощены в жизнь в ближайшие годы. Среди них можно отметить медицинский кластер в жилом районе Академический. Он станет новой «точкой роста» здравоохранения. На одной площадке на территории Академического будут построены корпусы медицинского университета, лаборатории для научных исследований, медицинские учреждения, а также жильё для врачей. Уже заложен первый камень в основание нового комплекса Института охраны материнства и младенчества, который переедет сюда из старого здания в центре города.

Ещё одним крупным проектом является трамвайная ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма. Её создание позволит коренным образом решить насущные проблемы, с которыми сталкиваются жители двух городов. Сегодня люди теряют до двух часов, чтобы преодолеть расстояние в 14 километров по пути на работу в областной центр и обратно. Строительство такой линии исправит ситуацию. Проект уже находится в стадии реализации. В перспективе трамвайные линии свяжут с Екатеринбургом Берёзовский, Арамиль, Сысерть.

Уже совсем скоро в Екатеринбурге откроется центр «Эрмитаж-Урал». Он станет многофункциональным учреждением культуры, на базе которого, помимо проведения выставочных мероприятий, будут проводиться лекции и образовательные программы. В 2019—2020 годах на создание представительства Государственного Эрмитажа в Екатеринбурге уже запланированы средства областного бюджета в 75,3 млн рублей.

Также важно отметить конгресс-холл «Екатеринбург-ЭКСПО», который строят на территории Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Сдать его планируется к лету 2019 года. Таким образом, очередной, десятый «Иннопром» пройдёт уже на новой площадке.

В том же году город и область примут Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019, который пройдёт в партнёрстве с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Для города это уникальная возможность принять у себя экспертов, ключевых участников мирового рынка для обсуждения задач в сфере индустриального развития. Новый конгресс-холл, отметим, строится не только как деловой центр. Площадка подойдет для проведения самых разных публичных мероприятий и даже для грандиозных концертов.

Конечно же, не стоит забывать и о борьбе Екатеринбурга за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Решение об этом будет приниматься в ноябре 2018 года. В случае победы уральской столицы на берегу Верх-Исетского пруда на площади 555 гектаров будет построен уникальный «умный город» — ЭКСПО-парк, который станет выставочной площадкой для демонстрации новейших мировых технических и технологических достижений. Сам парк будет состоять из инновационных сооружений — высокотехнологичных павильонов, мультимедийных центров, интерактивных площадок и экологичной транспортной инфраструктуры. Выставка длится полгода, и ее гостями могут стать более 37 млн человек со всех континентов. Это означает, что внимание всего мирового сообщества на долгое время будет приковано к Екатеринбургу.

Екатеринбург динамично и успешно развивается. Построено много. Но впереди ещё немало крупных проектов. Можно не сомневаться — все они будут воплощены в жизнь. В том числе и при поддержке области.