Единственная пережившая авиакатастрофу на Кубе начинает новый этап лечения

Гавана, , 07:41 — REGNUM После 70 дней лечения в госпитале Каликсто Гарсия единственная выжившая при крушении пассажирского самолета на Кубе Майлен Диас переведена в клинико-хирургический госпиталь Эрманос Амейхейрас, сообщает портал Juventud Rebelde 19 августа.

В данный момент жизнь 19-летней кубинки вне опасности. Врачи вынуждены были ампутировать девушке левую ногу до колена, чтобы остановить распространение смертельной для жизни инфекции. Прогресс в лечении не был линейным, неоднократно состояние пациентки оценивалось как критическое.

Из-за серьезных повреждений позвоночника Диас парализована. С медиками и семьей на первом этапе она общалась глазами, кивками, сложные предложения передавала при помощи алфавита, по которому врачи водили указкой.

По словам медиков, у Майлен Диас фрагментирована память: она не помнит о падении самолета и была уверена, что попала в дорожно-транспортное происшествие. По прогнозам врачей, память со временем восстановится.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737−200 потерпел крушение при вылете из аэропорта Гаваны 18 мая. Погибли 112 человек, находившихся на борту. Расследование причин авиакатастрофы продолжается.

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