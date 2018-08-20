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У китайских «расхитителей гробниц» были изъяты ценнейшие реликвии XVII века

Общество

Как полагают эксперты, многие вещи обладают огромной исторической ценностью, поскольку они являются свидетельством культурных обменов и взаимосвязей между Востоком и Западом в эпоху ранней династии Тан (618–907)

Пекин, 20 августа 2018, 07:34 — REGNUM  В общей сложности 26 подозреваемых было арестовано властями Китая и изъято более 600 культурных реликвий XVII века в результате раскрытия крупного случая «расхищения гробниц», сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Подозреваемые, как сообщили в министерстве общественной безопасности Китая, занимались нелегальными раскопками в уезде Дулань провинции Цинхай на северо-западе Китая, а также занимались скупкой и перепродажей краденных ценностей. Среди 646 реликвий, изъятых у злоумышленников, 16 относятся к национальным культурным реликвиям первой степени.

Как полагают эксперты, многие вещи обладают огромной исторической ценностью, поскольку они являются свидетельством культурных обменов и взаимосвязей между Востоком и Западом в эпоху ранней династии Тан (618−907).

Отметим, что, будучи одним из узлов древнего Шелкового пути, Дулань является местом расположения более 2 тыс. гробниц, относящихся к временам династии Тан. С 1982 года на этой территории было извлечено огромное количество золота, серебра, бронзы и шелка. Часть реликвий были украдены «расхитителями гробниц».

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Археология
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