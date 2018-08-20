В Бурятии отремонтировали дорогу к «самому красивому селу России»

с. Большой Куналей, Тарбагатайский район, Бурятия, , 07:19 — REGNUM В Тарбагатайском районе Бурятии отремонтировали дорогу к населённому пункту Большой Куналей, признанному самым красивым селом России. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в правительстве Бурятии.

Церемония открытия подъезда к селу состоялась 19 августа. Участок трассы в 8,6 км был отремонтирован в рамках президентского приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, новая дорога усилит туристический потенциал района.

«Фактически Куналей становится доступным для развития туризма, село было признано одним из самых красивых сёл в России. В целом в Тарбагатайском районе дороги будут лучше с каждым годом. Если в 2017 году на ремонт дорог в рамках проекта было выделено 40 миллионов рублей, то в этом уже более 200, а в 2019 году — 240 миллионов», — прокомментировал Цыденов.

По данным республиканских властей, работы на данном участке дороги, которые велись с конца мая по 17 августа, обошлись в 48,1 млн рублей.

Добавим, в селе Большой Куналей в Бурятии живут потомки старообрядцев, переселённых в Сибирь в XVIII веке. Недавно оно получило статус «самой красивой деревни России».

Торжественная инаугурация села Большой Куналей в этом статусе состоялась 3 июня 2018 года, говорится на сайте «Ассоциации самых красивых деревень России».

Село было основано в конце 1730 года. В 1765 году туда по указу императрицы Екатерины II прибыла 61 семья старообрядцев-семейских численностью в 205 человек. Сегодня в Большом Куналее живут около тысячи человек.

Ранее статус самого красивого села в России получило бурятское село Десятниково Тарбагатайского района.