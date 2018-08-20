Якутским энергетикам передали «привет из эры дровяного отопления»

Якутск, , 07:10 — REGNUM Необычным экспонатом — картой топливного баланса Якутии — пополнилась коллекция музея энергетики Якутскэнерго, сообщает 20 августа пресс-служба предприятия.

Генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик сообщил, что уникальные материалы в музей энергетики передали поисковики из отряда «Отважный». Они собирают информацию об участниках гражданской войны, а во время исследования объектов нашли папку архивных фотографий, документов, рукописей участника обороны Нюрбы Георгия Чудинова.

«На фотографиях кадры строительства Вилюйской ГЭС, еще молодые, пока палаточные поселки Чернышевский и Светлый. Даже карта топливного баланса республики, где, представьте себе, еще фигурируют дрова!» — сказал Слоик.

Он поблагодарили поисковиков за переданные экспонаты, и выразил уверенность в том, что благодаря социальным сетям удастся выяснить имя каждого героя «энергетической истории».

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