Донская полиция подключилась к проекту онлайн-консультирования в МФЦ

Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM Управление МВД России по Ростовской области стало участником регионального проекта «Правовая помощь онлайн». Соглашение о взаимодействии было подписано между ведомством и Уполномоченным МФЦ Ростовской области. Теперь жители Дона смогут получить правовые консультации непосредственно от правоохранителей посредством видеосвязи, сообщает ИА REGNUM.

Первый видеоприём сотрудника донской полиции уже состоялся. На связь с правоохранителем вышли жители Ростова-на-Дону и Таганрога, Константиновского, Матвеево-Курганского и Милютинского районов. Их интересовало получение российского гражданства гражданами Украины, оформление разрешения на временное проживание, участие беженцев в программе по переселению соотечественников и другие вопросы.

«В Ростовской области инициативы правительства и парламентариев по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи получили поддержку федеральных органов власти. Проект «Правовая помощь онлайн» обеспечивает дополнительную возможность жителям области напрямую общаться с органами власти по той или иной теме. Нередко бывает так — услуга оказана, ответ предоставлен, но вопросы остались. Благодаря непосредственному, «живому» общению, можно получить информацию по всем дополнительно возникающим направлениям, уточнить сведения. При этом бюрократические процедуры и рассмотрение обращений упрощаются», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

До конца года планируется расширить число органов власти, которые включатся в оказание правовой помощи. На сегодняшний день ведутся переговоры с Управлением Росреестра по Ростовской области.

Стоит отметить, что записаться на видеоприём может житель любого населённого пункта Ростовской области.

Участниками проекта являются 22 многофункциональных центра Ростовской области. С начала реализации проекта «Правовая помощь онлайн» за услугами и консультацией обратилось около 70 человек, а до конца 2018 года планируется, что им воспользуется не менее 600 человек. Техническую поддержку реализации проекта оказывает министерство информационных технологий и связи региона.