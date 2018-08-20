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Китайская полиция арестовала хакеров, укравших $87 млн в биткоинах

Общество

Еще в марте текущего года полиция получила сообщения от некоего гражданина, что в его компьютер влезли злоумышленники и увели более 100 млн юаней в биткоинах

Китайская полиция арестовала хакеров, укравших $87 млн в биткоинах
David Whelan
Хакер

Сиань, Китай, 20 августа 2018, 06:33 — REGNUM  Полиция столицы китайской провинции Шэньси города Сиань арестовала троих подозреваемых в краже около 600 млн юаней (порядка $87 млн) в виртуальной валюте при помощи хакерской атаки, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Еще в марте текущего года полиция получила сообщения от некоего гражданина, что в его компьютер влезли злоумышленники и увели более 100 млн юаней в биткоинах. После проведенного расследования полиция установила, что преступники удаленно взламывали аккаунты, на которых находилась виртуальная валюта, и похищали ее.

Полиция выследила подозреваемых спустя три месяца после первого обращения и при помощи ряда интернет-компаний сумела арестовать хакеров спустя еще два месяца, 15 августа. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, адресуясь к данным экспертов, США, Россия и Китай являются тремя странами, в которых чаще других зарегистрированные пользователи становились жертвами кибератак.

Читайте ранее в этом сюжете: От взломов криптобирж чаще всего страдали жители США, РФ и Китая — эксперты

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