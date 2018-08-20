В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя

Омск, , 06:30 — REGNUM Омскую область накроет непогода. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили ИА REGNUM 20 августа в областном главке МЧС, ссылаясь на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), местами по региону ожидаются очень сильный дождь и гроза.

«Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня», — подчеркнули в ведомстве. Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность.

Добавим, 21 августа в Омской области синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, в отдельных районах ожидается гроза. Температура ночью +8…+13 градусов, днём — +13…+18 градусов, сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС.