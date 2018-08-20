Догнать Нью-Йорк: Собянин пообещал расширить московское метро

Москва, , 06:01 — REGNUM Московский метрополитен будет сравним по протяженности с подземкой Нью-Йорка после завершения всех проектов по его расширению. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью журналу «Эксперт».

Протяженность наземных и подземных линий метро вырастет в три раза — до 1 тыс. км вместо 294 км. Именно такой длины метро Нью-Йорка.

Кроме того, итогом всех «мучений» будут примерно 1300 км новых дорог, добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2023 года в Москве планируют построить 58 станций метро, из них 21 будет находиться за пределами МКАД. До конца 2018 года подземка пополнится 24 станциями, из них восемь уже построены.

Читайте также: В Москве построят 21 станцию метро к 2024 г. за пределами МКАД

Читайте ранее в этом сюжете: Московское метро готовится к празднованию Дня города