Центральные власти КНР взялись за безопасность на шахтах провинции Гуйчжоу

Пекин, , 05:57 — REGNUM Центральные власти Китая потребовали от местных властей провинции Гуйчжоу на юго-западе страны усилить надзор над производственной безопасностью на угольных шахтах после недавнего инцидента, в результате которого погибли 13 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Чиновники Комитета трудовой безопасности при Госсовете КНР провели переговоры с представителями профильных ведомств, ответственных за угольные шахты в города Люпаньшуй провинции Гуйчжоу, где 6 августа произошел трагический инцидент с человеческими жертвами, который стал крупнейшим за последние годы. Местным властям предписано принять меры повышения безопасности на опасном производстве, в том числе отказаться от устаревших методов добычи ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в результате взрыва на угольной шахте Цзимуцзя, которая принадлежит компании Zhongrong International Trust Co. Ltd. произошел взрыв газа, жертвами которого стали 13 человек, ранения получили семеро горняков.

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