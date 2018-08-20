Понедельник, 20 Августа 2018 года
05:59:02 МСК

150 тонн санкционных яблок уничтожили в Томске

Общество

Согласно документам, фрукты – из Турции, однако экспертиза показала, что регионом происхождения яблок является Восточная Европа

Томск, 20 августа 2018, 05:56 — REGNUM  В Томске после проверки деятельности хозяйствующих субъектов при осуществлении ввоза сельскохозяйственной продукции уничтожено 150 тонн санкционных яблок. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 августа, в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

Установлено, что одно из ООО ввезло на территорию России около 150 тонн яблок сортов Grenny smith и Fuji. Согласно документам и транзитным декларациям, фрукты были выращены в Турции. Однако палинологическая экспертиза показала, что регионом происхождения яблок является Восточная Европа (Польша, Словакия, Чехия, Румыния). Соответственно, они являются санкционными. Также специалисты выявили нарушения, касающиеся маркирования транспортной упаковки яблок.

ООО и его руководитель привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 275 тысяч рублей. Санкционная продукция уничтожена.

Напомним, санкционная продукция, согласно указу президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», является запрещенной к ввозу на территорию России. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Томской области, за период действия специальных экономических мер, с августа 2015 года, в регионе пресечено 90 попыток реализации запрещенной растительной продукции. Большая часть санкционной продукции — фрукты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить