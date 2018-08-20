150 тонн санкционных яблок уничтожили в Томске

Томск, , 05:56 — REGNUM В Томске после проверки деятельности хозяйствующих субъектов при осуществлении ввоза сельскохозяйственной продукции уничтожено 150 тонн санкционных яблок. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 августа, в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

Установлено, что одно из ООО ввезло на территорию России около 150 тонн яблок сортов Grenny smith и Fuji. Согласно документам и транзитным декларациям, фрукты были выращены в Турции. Однако палинологическая экспертиза показала, что регионом происхождения яблок является Восточная Европа (Польша, Словакия, Чехия, Румыния). Соответственно, они являются санкционными. Также специалисты выявили нарушения, касающиеся маркирования транспортной упаковки яблок.

ООО и его руководитель привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 275 тысяч рублей. Санкционная продукция уничтожена.

Напомним, санкционная продукция, согласно указу президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», является запрещенной к ввозу на территорию России. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Томской области, за период действия специальных экономических мер, с августа 2015 года, в регионе пресечено 90 попыток реализации запрещенной растительной продукции. Большая часть санкционной продукции — фрукты.