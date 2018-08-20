Жительница Колымы выступила против сокращения числа детей в приёмных семьях

Магадан, Магаданская область, , 06:00 — REGNUM Жительница Магаданской области Юлия Рощина, воспитывающая троих своих и пятерых приёмных детей, высказалась против принятия законопроекта о сокращении максимально допустимого количества детей в приёмных семья. Она рассказала о своих приёмных детях и предположила, что было бы с ними, если бы они остались в детском доме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы, со слов министра Ольги Васильевой, «так называемые родители» троих самодельных и пятерых приёмных детей. Васильева же считает, что семья наша должна выглядеть иначе. Что с тремя детьми брать приёмных нельзя», — удивлена жительница Колымы.

Юлия Рощина рассказывает о детях, которых взяла под опеку, и о том, как они изменились за время, проведённое в семье.

«У нас есть мальчик Саид. Ему было почти 7 лет. За ним никто ни разу не пришёл. Ведь с ним в паровозе шли сестры и братья, да и сам мальчик смуглый, имя нерусское, немаленький опять же. В детдоме он постоянно нервозно грыз ногти, не знал, что в холодильнике еда холодная, а на плите горячая. Что за забором детдома есть много интересного. Он не видел моря, на берегу которого родился. Мечтал о мороженом, которого никогда не пробовал. У него было плохое зрение, испорченные спонсорскими сладостями зубки, и уже необратимые сложности с ногами и спиной — никто в детдоме не озаботился очками, стоматологом и ортопедической обувью. Он не знал, как и остальные, что трусы бывают личные. И игрушки бывают твои собственные. И что булочки, которые он так любит, бывают не только по праздникам. Что было бы, останься он там? Он такой доверчивый… Скорее всего, постоял бы на шухере, помогая старшим однокашникам, а потом тюрьма. А потом снова. Сейчас Саид мечтает стать клоуном, обожает конструировать и любит читать, хорошо учится в школе, и многое умеет и знает», — рассказала Юлия Рощина.

Она предполагает, что её приёмную дочь Регину, если бы она осталась в детском доме, ждал бы сначала коррекционный, а затем психоневрологический интернат, но в семье она пойдёт в обычную школу, и уже занимается танцами, рисует, лепит.

«Да, у нас много проблем, в том числе бытовых и финансовых. Только у наших детей есть шанс, которого не было в детдоме. Мы думали взять ещё детей, когда подрастут старшие. Только теперь нам это заказано. Не только нам. Большинству, кто недавно созрел сделать то же, теперь не вытащить из системы детей», — с горечью констатировала многодетная мать.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Ольга Васильева рассказала о подготовке законопроекта, которым предполагается сократить максимально возможное число приёмных детей в одной семье. Кроме того, требования к приёмным родителям предлагается ужесточить.