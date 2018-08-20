В Китае повысят зарплаты и улучшая условия работникам медицинской сферы

Пекин, , 05:44 — REGNUM Китай обеспечит медицинским работникам большие зарплаты и лучшие социальные условия при общем повышении безопасности труда, сообщает агентство Синьхуа.

Инструкция, выпущенная Национальной комиссией здравоохранения и Государсвтенной администрацией традиционной китайской медицины, гласит, что указанные меры необходимы для того, чтобы дать медицинским работникам ощущение большей удовлетворенности их работой и улучшить качество труда. Для исполнения задуманного, будут предприняты скоординированные усилия всех ответственных ведомств.

Напомним, что в Китае продолжается реформа здравоохранения. Её целью является улучшение качества медицинской помощи в стране, а критериями успешности её являются рост доступности медицинских учреждений для граждан, а также улучшение общего самочувствия и удовлетворенности населения.

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