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Дело вакцин: шестеро высокопоставленных чиновников были уволены в Китае

Общество

Все они так или иначе в ответе за то, что компания Changchun Changsheng Life Sciences Limited производила некачественную вакцину АКДС

Пекин, 20 августа 2018, 05:32 — REGNUM  Шестеро высокопоставленных китайских чиновников были уволены вследствие скандала с производством дефектной вакцины компанией Changchun Changsheng Life Sciences Limited., сообщает агентство Синьхуа.

Пять чиновников были уволены из Управления КНР по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA), включая Дин Цзяньхуа, который возглавлял два департамента CFDA. Шестым является заместитель декана Государственного института по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Ван Йоучунь.

Напомним, что ранее стало известно о том, что компания Changchun Changsheng Life Sciences Limited. производила некачественную адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДС), что вызывало скандал в Китае. Кроме того, выяснилась, что это уже не первый случай. Компания, Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd также «прославилась» производством некачественных вакцин АКДС.

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Вакцинация
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