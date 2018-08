Дело вакцин: шестеро высокопоставленных чиновников были уволены в Китае

Пекин, , 05:32 — REGNUM Шестеро высокопоставленных китайских чиновников были уволены вследствие скандала с производством дефектной вакцины компанией Changchun Changsheng Life Sciences Limited., сообщает агентство Синьхуа.

Пять чиновников были уволены из Управления КНР по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA), включая Дин Цзяньхуа, который возглавлял два департамента CFDA. Шестым является заместитель декана Государственного института по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Ван Йоучунь.

Напомним, что ранее стало известно о том, что компания Changchun Changsheng Life Sciences Limited. производила некачественную адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДС), что вызывало скандал в Китае. Кроме того, выяснилась, что это уже не первый случай. Компания, Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd также «прославилась» производством некачественных вакцин АКДС.

