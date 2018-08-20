На 50% быстрее и проще: первый китайский интернет-суд делится успехами

Пекин, , 04:56 — REGNUM Первый китайский интернет-суд, специализирующийся на делах, связанных с сетью интернет, разрешил уже более 11 тыс. дел за год его существование, сообщает агентство Синьхуа.

Интернет-суд города Ханчжоу, расположенный в хабе интернет-торговли города Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян был создан 18 августа 2017 года. Он специализируется на гражданских делах, связанных с интернет-торговлей, небольшими займами, защитой авторских прав и прочими интернет-делами.

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Суд закрыл уже более 9,6 тыс. дел при среднем сроке делопроизводства 38 дней, что примерно вполовину короче, чем обычных судах. Суд также создал свой дата-центр для ведения и учета дел, отметил главный судья Ду Цянь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине также был открыт свой интернет-суд, а также назначен главный «кибер-судья». Делопроизводство в таких судах, включая слушания и вынесение приговоров через интернет при помощи телеконференций, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

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