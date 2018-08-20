Синьцзян пережил бурный расцвет туризма за семь месяцев с начала 2018 года

Урумчи, Китай, , 04:46 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая пережил туристический бум за семь месяцев с начала 2018 года, увеличив количество туристов в сравнении с тем же периодом 2017 года на 38,32%, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 78 млн туристов потратили более 121 млрд юаней ($17,6 млн) в регионе за указанный период, что на 40,72% больше, чем годом ранее. Растущая туристическая привлекательность региона и более развитая дорожно-транспортная инфраструктура стали основными причинами мощного роста, сообщили в региональной комиссии по развитию туризма.

Отметим, что в 2017 году Синьцзян посетило на 32,4% больше туристов, чем в 2016 году, достигнув в общем 107 млн. Туристы потратили 182 млрд юаней, что превысило на 30% показатели 2016 года.