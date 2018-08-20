Реновация ветхого жилья в Китае идет опережающими темпами

Пекин, , 04:36 — REGNUM Начались или завершились работы по строительству 4,07 млн домов на месте ветхих городских построек в течение семи месяцев с начала 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Это говорит о 70% выполнении городового плана инвестиций более 990 млрд юаней (порядка $143,6 млрд) в реновацию жилья, сообщили в Министерстве жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая. План реновации рассчитан на три года. Всего планируется построить или начать строительство 5,8 млн жилых домов на месте ветхих до конца текущего года.

Отметим, что согласно официальной статистике, в 2017 году в общей сложности 6,09 млн жилищ были построены или реконструированы в городских трущобах, в то время, как 12,89 млн сельских жителей были выведены из состояния нищеты. Одновременно с этим было отремонтировано или построено 285 тыс. км сельских дорог, перевыполнив годовой план.

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