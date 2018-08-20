Тайфун «Румбия» принес смерть и разрушение в центральный и восточный Китай

Пекин, , 04:16 — REGNUM Девять человек погибли в центральной части на востоке Китая после прихода тайфуна «Румбия», ставшего уже восемнадцатым в стране за год, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Более 924 тыс. человек в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая понесли ущерб, порядка 68 тыс. га пшеницы были повреждены, смыто порядка 1,8 тыс. жилых домов. Жертвами стали семь человек, еще 18 получили ранения.

Пострадала и провинция Аньхой: в девяти городах и 33 уездах по всей провинции прошли мощные ливни. Один человек погиб и еще 13 получили ранения. Более 1,7 млн человек понесли ущерб, около 243 тыс. га пшеницы было повреждено. Прямой экономический ущерб достиг 1,1 млрд юаней ($160 млн), повреждено 4 тыс. домов.

Беда пришла и в соседнюю с Аньхой провинцию Хэнань. 888 тыс. жителей провинции понесли ущерб. Один человек погиб. Порядка 109 тыс. га пшеницы было уничтожено. Прямой экономический ущерб составил 198 млн юаней, включая 190 млн — сельскохозяйственные потери.

По информации властей, количество осадков в указанных районах превысило 500 мм, что значительно выше дневной нормы для этих районов. Метеорологи предупреждают о возможных паводках и наводнениях, рекомендуя местным жителям предпринять все необходимые меры.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайфун «Румбия» накрыл Шанхай, продолжая двигаться на северо-запад Китая